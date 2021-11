'Feyenoord trekt stekker uit veelbesproken project nieuw stadion'

Al meer dan tien jaar wordt er gesproken over een nieuw stadion of verbouw van de huidige Kuip. Verschillende plannen sneuvelden al voor de eindstreep.

Binnen Feyenoord, Stadion Feijenoord en de Stichting Gebiedsontwikkeling aan de Maas is sprake van verontwaardiging richting BAM. Vanaf de zomer van 2019 zijn er gesprekken gevoerd met het bouwconcern. Tijdens dat proces zou niet eerder zijn aangegeven dat de gewenste bouwprijs van Feyenoord onhaalbaar is, aldus Rijnmond.

Bij algemeen directeur Koevermans en architect Ard Buijsen, die voorstanders zijn van Feyenoord City, stonden al ontevreden supporters in de tuin. Bij Koevermans werd er zelfs een baksteen naar binnen gegooid en werd zijn huis beklad. Afgelopen week maakte hij bekend zijn functie per 1 december neer te leggen na een reeks van bedreigingen.

De aanhang van Feyenoord is sterk verdeeld over de plannen voor het nieuwe stadioncomplex Feyenoord City. Voorstanders beschouwen de plannen als een noodzakelijke stap voor de Rotterdamse voetbalclub, maar tegenstanders zijn bang dat de club er juist op achteruitgaat.

De gemeente Rotterdam laat weten verrast te zijn door de berichtgeving. "We zijn vanuit de gemeente nog vol in overleg. Er zijn uiteraard zaken die spelen, rondom de bouwkosten, maar daar zijn we over in overleg", aldus een woordvoerder.