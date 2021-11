Zeeuwse ooievaar sterft alsnog na opmerkelijke oversteek Sahara

De jonge ooievaar die een maand geleden opzien baarde door 6000 kilometer te vliegen om te overwinteren, is dood. Het is onbekend waar de vogel aan is gestorven.

Het gaat om de ooievaar Murshid, die dit voorjaar werd geboren in het Zwin Natuur Park, op de grens van Zeeuws Vlaanderen en België.

Het nestjong werd direct geringd en voorzien van een zendertje, meldt Omroep Zeeland. Wetenschappers wisten niet wat ze zagen toen ze een maand geleden het zendertje uitlazen en zagen dat de jonge ooievaar de Sahara was overgestoken en dus ruim 6000 kilometer had gevlogen om in Mali terecht te komen.

Op vuilnisbelten

"De Sahara is een gevaarlijk gebied voor trekvogels, zeker voor jonge en onervaren vogels als Murshid, dus het is heel bijzonder dat het hem gelukt is", aldus Ina De Wasch, directeur van het Zwin Natuur Park.

De lange reis van de vogel is des te opvallender omdat ooievaars de laatste jaren ook vaak gewoon 'thuis' blijven en hier overwinteren. Gaan ze toch op trektocht, dan gaan ze niet ver. De Wasch: "De meeste ooievaars uit Noordwest-Europa overwinteren tegenwoordig op vuilnisbelten in Zuid-Spanje en Noord-Marokko. Daar is genoeg voedsel voor de vogels."

Triestig nieuws

Maar een maand na de overtocht van de Zeeuwse ooievaar is er dus slecht nieuws. "Zenderooievaar Murshid is in Mali overleden. De doodsoorzaak is nog onbekend", aldus het natuurpark onder het kopje 'Triestig nieuws' op Instagram.

De afgelopen drie jaar kregen in totaal twaalf ooievaarsjongen in het park een zender. Daarvan zijn er nog vijf in leven. Meest voorkomende doodsoorzaken zijn elektrocutie, voedseltekort of extreme weersomstandigheden, maar in het geval van Murshid bestaat daarover (nog) geen duidelijkheid.