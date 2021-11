Marathonlegende Kipchoge loopt niet in New York, maar spreekt wel op klimaattop

In New York komt morgenavond een einde aan een 'marathon aan marathons'. De afgelopen twee maanden stond er elk weekend wel een grote stadsmarathon met wereldtoppers op het programma, maar de grootste marathonlegende, Eliud Kipchoge, sloeg ze allemaal over. Sinds hij afgelopen zomer in Japan zijn tweede olympische marathon op rij won, liep hij geen wedstrijd meer. In plaats daarvan trok de Keniaanse wereldrecordhouder zijn nette pak aan om namens zijn land te spreken op de klimaattop in Glasgow. Daar riep hij eerder deze week westerse landen op om meer met Afrika samen te werken bij het bestrijden van de klimaatproblematiek. "Ik concentreer me nu op mijn trainingen, maar er staat veel op mijn bucketlist. En misschien komt er nog meer bij", zegt Kipchoge als hij gevraagd wordt naar zijn plannen voor 2022. "Mijn doel is om alle zes de World Majors te lopen en te zorgen dat ik daar een goede tijd loop. Ik wil zelfs proberen ze alle zes te winnen."

New York, Tokio en Boston De marathonsport kent zes World Marathon Majors: Tokio, Londen, Boston, Berlijn, Chicago en New York. Dat zijn de grootste stadsmarathons ter wereld met de hoogste status. Kipchoge heeft de marathons van Londen (vier keer), Berlijn (drie keer) en Chicago (een keer) al gewonnen. In Tokio, Boston en New York stond hij nog nooit aan de start.

Sinds Kipchoge in 2019 als eerste een marathon onder de twee uur (1.59.40) aflegde, is zijn bereik enorm gegroeid, zegt zijn manager Valentijn Trouw. "Het breken van die grens als eerste mens heeft hem een ongelooflijk podium gegeven." Zijn slogan 'No human is limited' spreekt daarbij tot de verbeelding. 'Hij ontstijgt de atletiek' Trouw: "Hij is nog volledig actief, maar hij ontstijgt ook de atletiek. Hij vormt connecties buiten zijn eigen sport. Met de Formule 1 en voetbal. Maar ook buiten de sport, zoals op de klimaattop in Schotland. Dat zijn dingen die hem bezighouden en waar hij graag energie insteekt." "Hij heeft een eigen stichting, waarmee hij ook voor het klimaat en onderwijs vecht. Het is iets dat hem na aan het hart ligt", vertelt Trouw. "Zijn interesse, toewijding en leiderschap maken hem ook heel geliefd om contact te maken met andere sterren in de sport." Zo is Kipchoge een groot fan van Lewis Hamilton. En hij heeft een goede band met PSG-coach Mauricio Pochettino, waardoor hij onlangs Kylian Mbappé ontmoette en een wedstrijd bijwoonde. Trouw: "Hij zuigt alle informatie op en denkt ondertussen: wat kan ik daarvan in mijn eigen sport uit gebruiken?"

Ook dook Kipchoge vorige week op in Parijs, waar hij zo veel mogelijk recreanten probeerde in te halen in een wedstrijd van vijf kilometer. Kipchoge heeft de ruimte om die uitstapjes te maken, want zijn grote doel voor dit jaar heeft hij al bereikt. In de olympische marathon liep hij na dertig kilometer weg bij de concurrentie, waarna hij op imponerende wijze zijn tweede goud op rij pakte. "Dat was heel belangrijk, omdat mijn naam de geschiedenisboeken in ging. Ik werd de derde persoon die twee olympische marathons op rij wist te winnen. In 1964 gebeurde dat ook in Tokio (Abebe Bikila, red.)."

Kipchoge en Nageeye na de olympische marathon deze zomer - AFP

Na zijn race was Kipchoge getuige van het bijzondere moment tussen Abdi Nageeye en Bashir Abdi, waarbij de Nederlander zijn Belgische trainingsmaat naar het brons loodste en zelf zilver pakte. "Ik was verrast dat Nageeye nog zoveel energie en zelfvertrouwen had om zijn collega te motiveren. Dat is sport. Teamwork speelt een grote rol, het was een teken dat samenwerken helpt", aldus Kipchoge. El Clásico Nageeye gaat morgenavond wel van start in de marathon van New York. "Ik noem het de El Clásico van de atletiek", zei hij in aanloop naar die wedstrijd. Ook Kipchoge, die al eens in New York was als toeschouwer, noemt de sfeer rond die marathon bijzonder. Of hij er volgend jaar in november bij is? "Misschien, misschien niet. Maar op een dag zal ik er zijn..."