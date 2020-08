Ewan wint eerste etappe in Ronde van Wallonië, rentree Terpstra

Caleb Ewan heeft de eerste etappe in de Ronde van Wallonië gewonnen. De Australische wielrenner was na 187 kilometer de sterkste in de massasprint en klopte Sam Bennett en de Belgische sprinter Tim Merlier.

Kort na de start in Soignies ontstond de kopgroep van de dag met vier Belgen en een Fransman. Op 30 kilometer van de streep in Templeuve eindigde hun vlucht, mede door het werk van de sprintersploegen.