Ouders doodgereden Tamar uit Marken stappen naar de rechter

De ouders van de doodgereden Tamar (14) uit Marken stappen naar de rechter. Ze eisen dat de veroorzaker van het ongeluk alsnog gerechtelijk wordt vervolgd. Dat zegt de advocaat van de nabestaanden, Sébas Diekstra, tegen persbureau ANP.

Tamar liep op 25 juli 2020 overstuur weg uit huis, na een discussie met haar ouders over de tijd dat ze naar bed moest. Een paar uur later trof de politie haar lichaam aan in de berm van de Zeedijk tussen Marken en Monnickendam.

Uit onderzoek bleek dat een toen 28-jarige Duitser met zijn auto over haar heen gereden was. Maar het Openbaar Ministerie (OM) zag af van vervolging omdat de man niet had kunnen vermoeden dat sprake was van een aanrijding.

De automobilist zelf verklaarde dat hij was doorgereden omdat hij dacht dat hij in een gat in de weg was geraakt. Het OM legde de man wel een boete op omdat hij tijdens het ongeluk op zijn telefoon keek.

Sporen op de weg

Onafhankelijk ongevallendeskundige Willem Baan Hofman concludeerde onlangs dat Tamar na de aanrijding moet zijn verplaatst. Hij deed dat op basis van sporen die hij op de weg aantrof. Het OM onderzocht dat scenario ook, maar wijst erop dat geen dna van de inzittenden van de auto op het overleden meisje is aangetroffen.

De ouders van het meisje willen nu dat een rechter de zaak bekijkt. Diekstra start namens hen een zogeheten artikel 12-procedure, waarbij rechters zich buigen over de beslissing van het OM om de verdachte niet te vervolgen voor het verlaten van de plek van een ongeval.