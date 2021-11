Ten Hag haalt doelman Onana bij wedstrijdselectie voor duel met Go Ahead

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft doelman André Onana bij de wedstrijdselectie gehaald voor het duel tegen Go Ahead Eagles. Sinds 4 november zit de dopingschorsing van de veelbesproken doelman uit Kameroen erop.

Onana zal zondag op de bank plaatsnemen. Maarten Stekelenburg is geblesseerd en moet het duel tegen Go Ahead Eagles aan zich voorbij laten gaan.

Vanaf 4 september mocht Onana weer trainen bij de Amsterdamse club. Aanvankelijk eerst bij Jong Ajax, maar sinds anderhalve week mag hij zich weer melden bij de A-selectie. Onana speelde zijn laatste wedstrijd op 31 januari van dit jaar: in Alkmaar won Ajax het competitieduel met 3-0 van AZ.

Beladen terugkeer

Het is een beladen terugkeer voor Onana. Een deel van de fanatieke aanhang van de Amsterdammers liet weten er niet blij mee te zijn. "De acties die jij hebt uitgehaald, hebben ervoor gezorgd dat je onze steun volledig kwijt bent", klonk het. Naast de dopingschorsing loopt ook het contract van de doelman af. Onderhandelingen over een nieuwe verbintenis in Amsterdam liepen stuk.

"Een speler die zoveel mooie momenten heeft meegemaakt bij Ajax en zo is gesteund door de club en de supporters kan ons toch niet verraden? Het tegendeel is echter waar", aldus de lezing volgens de F-side. Ten Hag riep de supporters vervolgens op om 'in het belang van Ajax te denken'.