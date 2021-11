Verstoort Verstappen in Mexico de jongensdroom van teamgenoot Pérez?

Pérez, die in 2011 zijn Formule 1-debuut maakte, is de Max van Mexico. Verstappens teamgenoot was al populair in zijn geboorteland, maar sinds een jaar is hij een nationale sportheld. De Mexicanen hebben door dat er niet alleen een landgenoot meedoet in de koningsklasse van de autosport; nee, die landgenoot zit nu in een racewinnende auto.

"Ik zit nu in een auto waarmee het kan. Het team is goed genoeg en ik ook. Er hangt een groots resultaat in de lucht. Het ligt bijna voor het grijpen. Ik sta te trappelen. Ik kan heel moeilijk onder woorden brengen hoeveel zin ik in deze race heb."

"Een thuisrace is een voorrecht. Dat maken weinig Formule 1-coureurs mee en een thuiszege is de ultieme jongensdroom van elke autocoureur", zegt Pérez.

Sergio Pérez is tweevoudig grand prix-winnaar. De Mexicaanse teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull aast dit weekend in Mexico-stad op zijn derde Formule 1-zege. Als dat lukt, is dat meteen de grootste mijlpaal in zijn autosportcarrière.

"Het viel me tegen hoeveel tijd ik nodig had om aan deze auto te wennen. Ik voelde me tijdens de eerste seizoenshelft nog niet comfortabel, maar het gaat steeds beter en twee podiumplekken op rij hebben mijn zelfvertrouwen een boost gegeven. Daar moet ik op voortborduren."

Feit is wel dat Pérez tweede viool speelt bij Red Bull. Verstappen is de veelvraat die de racezeges aaneenrijgt en het WK leidt, Pérez opereert in de schaduw en had maanden nodig om de RB16B naar zijn hand te zetten.

De coureur uit Guadalajara is lyrisch over de ambiance op het circuit. "Ik heb altijd het gevoel dat m'n auto hier sneller wordt. Vooral dat stuk dwars door het stadion is een belevenis. Het is erg intens. Ze willen me naar de zege schreeuwen. Het podium boven die mensenmenigte moet een geweldige belevenis zijn."

De 31-jarige 'Checo' is een echte patriot. Op het Autódromo Hermanos Rodriguez laat hij geen gelegenheid onbenut om de liefde voor zijn vaderland te tonen. Dat uit zich in een speciaal helmdesign en in warme woorden van dank.

De Grand Prix van Mexico begint zondagavond om 20.00 uur en is rechtstreeks te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Een samenvatting van de race is te zien in Studio Voetbal, vanaf 23.00 uur op NPO 1.

De thuisrace heeft ook een keerzijde. Pérez' week is hectisch. "Het is vergelijkbaar met wat ik in september meemaakte in Zandvoort", vertelt Verstappen. "Sergio maakt nu mee wat ik destijds meemaakte. Het is heel erg druk, maar het hoort erbij. Het is heel mooi om te zien hoe gepassioneerd de fans hier zijn."

Het begon woensdag al met een demorun op de Paseo de la Reforma in de megametropool. Pérez warmde ruim 100.000 aanwezigen op met een paar demonstratierondjes en serveerde rokende donuts met een klassieke Formule 1-auto.

"Een ongelooflijk mooie start van de raceweek. Heel indrukwekkend. Mijn land is in de ban van de F1. Misschien was het wel de mooiste dag van mijn leven."