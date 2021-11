'Kuijt en Sneijder gehoord als getuige in onderzoek drugszaak'

Dirk Kuijt en Wesley Sneijder zijn door de politie gehoord als getuige in een groot onderzoek naar de criminele organisatie van de Haagse crimineel Piet S., meldt het AD. De Telegraaf publiceerde vanochtend als eerste over de zaak, maar noemt uit privacy-overwegingen de namen van de voetballers niet.

De politie zou informatie hebben dat de twee voormalige topvoetballers gegokt hebben op een illegale goksite, die wordt gekoppeld aan de bende van Piet S.. Het gaat om de goksite Edobet, die volgens het Openbaar Ministerie werd opgezet door Freddy S., de zoon van Piet S. In de door de hack van berichtendienst Encrochat afgeluisterde gesprekken hoorde de politie dat Sneijder en Kuijt regelmatig via Edobet zouden gokken. In het geval van Kuijt zou het gaan om forse bedragen.

"Dirk Kuijt speelt soms 25 ruggen (25.000 euro) per dag", vangt de politie op in de gesprekken. Dat Sneijder zijn gokschulden niet aflost, wordt ook besproken. Daarvoor moet een familielid van de ex-voetballer worden mishandeld: "We gaan ook niet meer vragen om geld, eerst gewoon het ziekenhuis in laten trappen. Mag ook een wijf zijn, als het maar iemand van die familie is. Zijn moeder, tante, oma, het kan mij niet schelen wie."

'Leuk om te spelen'

De Telegraaf meldt dat er meer (oud-)profvoetballers zijn gehoord in het onderzoek. De krant zegt met de twee oud-internationals te hebben gesproken, zonder hun naam te noemen. Kuijt ging volgens het AD in februari dit jaar twee keer voor verhoor naar de politie. In die verhoren, zegt hij dat hij na het einde van zijn actieve voetbalcarrière op Edobet heeft gespeeld. Hij vertelt dat hij speelde op krediet. "Ik liet het vaak staan op de site, maar soms kreeg ik uitbetaald."