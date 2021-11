Minstens 99 doden door ontplofte tankwagen in Sierra Leone

In Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone, zijn zeker 99 mensen om het leven gekomen toen een tankwagen ontplofte. Ook zijn er meer dan honderd gewonden, hebben de autoriteiten van het West-Afrikaanse land bekendgemaakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers verder zal stijgen.

De ontploffing was gisteravond in een buitenwijk van Freetown. De vrachtwagen kwam op een druk kruispunt in botsing met een ander voertuig.

Mensen probeerden daarna brandstof uit de vrachtwagen te halen, die vervolgens explodeerde. Door het vuur vlogen ook omliggende gebouwen in brand.

Beelden van voor en na de explosie: