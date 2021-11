Steenbergen overtuigend door, finaleticket voor gemengde estafetteploeg

Marrit Steenbergen heeft zich zaterdagochtend op de EK kortebaan in Kazan overtuigend geplaatst voor de halve finales van de 200 meter vrije slag. De 21-jarige zwemster zette in de series de snelste tijd neer.

Steenbergen, die op de 100 meter vrije slag brons pakte, tikte aan in 1.54,80 en was daarmee een van de twee zwemsters die onder de 1.55 dook. De andere was de Duitse Isabel Marie Gose, die 1.54.99 zwom.

Imani de Jong plaatste zich eveneens voor de halve finales. Zij zette met 1.57,08 de negende tijd neer. Silke Holkenborg werd veertiende, maar omdat er per land slechts twee zwemmers in de halve finales mogen staan, werden de series voor Holkenborg het eindstation.