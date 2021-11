Van jong tot oud: zij gaan vandaag naar de Klimaatmars

Marein woont in Elburg en studeert Euroculture - Eigen foto/NOS

"Ik kom uit een klein dorp op de Bible Belt. Een aantal jaar geleden heb ik mijn geloof verlaten en dat heeft wel mijn ogen geopend. In het dorp merk je dat veel mensen niet verder kijken dan hun eigen leefomgeving. Ze zien vooral wat belangrijk voor hen is, bijvoorbeeld de stikstofuitstoot van de boeren. Maar de klimaatcrisis gaat de hele wereld aan." "In het geloof heeft men het vaak over het hiernamaals, maar voor mij is het hiernumaals belangrijk. Ik wil weten wat ik nu kan doen om de wereld een betere plek te maken. Ik wil graag een goede plek achterlaten voor de komende generaties mensen en ook dieren." "Het lijkt me heel gaaf om vandaag allemaal gelijkgestemde mensen te ontmoeten. In mijn omgeving zijn er niet zoveel mensen die zich hier druk om maken. Het is lastig om ze te vinden, dat geeft soms wel een eenzaam gevoel. Dat zal vandaag wel anders zijn, ik verwacht dat het heel leuk gaat worden."

David woont in Gorinchem is directeur van een basisschool - Eigen foto/NOS

"Ik ga voor het eerst naar de Klimaatmars, want ik kan namelijk niet langer thuisblijven en niets doen. Als Feyenoord-fan is mijn motto 'Geen woorden, maar daden' en daar is het hoog tijd voor. Want het recente klimaatrapport van de VN is echt schrikbarend." "Of de mars nut heeft? Ja, dat vind ik wel. Er is echt verandering nodig en hopelijk kunnen we dat op deze manier duidelijk maken. Zelf probeer ik ook mijn steentje bij te dragen door bewuster te leven. Ik rijd elektrisch, heb zonnepanelen op het dak en eet vegetarisch." "Ik gun de leerlingen op mijn school een goede toekomst, maar als het zo doorgaat wonen ze straks in Gorinchem aan Zee. Het klimaat leeft wel onder de kinderen, maar echt zorgen maken ze zich niet. Overigens wil ik niemand bekeren. Ik ga echt voor mezelf naar Amsterdam vandaag."

Toos de Rijk - Eigen foto

"Begin jaren tachtig waren er al berichten over de opwarming van de aarde en dat de ijskappen zouden smelten. Het is nu ruim veertig jaar later en het probleem is alleen maar groter geworden. Gelukkig zijn mensen er zich wel bewuster van en isoleren ze bijvoorbeeld hun huizen beter, maar het geld wat ze daarmee besparen gaat dan weer op aan vliegreizen. Dat vind ik verschrikkelijk." "Ik doe vandaag mee omdat de vermindering van de CO2-uitstoot mij niet snel genoeg gaat. Er staat veel te weinig druk op, de politiek lijkt het niet belangrijk genoeg te vinden. Het publiek lijkt zich er er steeds bewuster van gelukkig. Ik hoop dat de boodschap daarom vandaag overkomt." "Ik maak me zorgen om de toekomst van mijn kinderen en kleinkinderen. We weten gewoon niet wat ons te wachten staat, maar er gaat heel veel veranderen als we als mensheid zo doorgaan."