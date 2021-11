Ministerie grijpt in: tientallen valse buitenlandse QR-codes geblokkeerd

Het ministerie van Volksgezondheid heeft vannacht een inhaalslag gemaakt met het blokkeren van malafide coronatoegangsbewijzen. Gisteren waren er 23 QR-codes geblokkeerd en inmiddels is dat aantal opgelopen tot 96.

Het was al bekend dat het ministerie vanaf vandaag juridisch meer mogelijkheden heeft om codes te blokkeren. Het gaat dan om frauduleuze buitenlandse codes, die breed worden gedeeld via apps als Telegram.

Het lijkt erop dat er veel codes zijn geblokkeerd die in een Android-app werden aangeboden. In die app werden er gisteren nog 65 gedeeld.

'Kwalijk en onwenselijk'

Het Openbaar Ministerie wijst er tegen de NOS op dat fraude met vaccinatiebewijzen strafbaar is. Het gaat dan om valsheid in geschrifte, waar een geldboete of een gevangenisstraf op staat.

"Als mensen pretenderen gevaccineerd te zijn tegen het coronavirus terwijl ze dat niet zijn, kunnen ze de verspreiding van het virus in de hand werken. Dat is kwalijk en onwenselijk", zegt een woordvoerder.

De QR-code wordt vanaf vandaag op meer plaatsen gevraagd, als onderdeel van een aantal verscherpingen in het beleid. De code, die aangeeft of iemand gevaccineerd, genezen of negatief getest is, moet niet alleen in de horeca worden getoond maar nu ook weer in onder meer musea, zwembaden en sportscholen.