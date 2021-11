Afghaanse baby spoorloos die in Kabul aan Amerikaanse militair werd overhandigd

Een Afghaans stel dat tijdens de chaos op het vliegveld van Kabul op 19 augustus hun baby aan een Amerikaanse militair gaf, weet drie maanden later niet waar het kind nu is. Vermoedelijk is het kind naar de VS geëvacueerd, maar het is onduidelijk waarheen. Dat zeggen de man en de vrouw tegen persbureau Reuters. Zelf zijn ze inmiddels ook geëvacueerd naar Amerika.

Mirza Ali Ahmadi (35) en zijn vrouw Suraya (32) waren na de machtsovername door de Taliban naar de luchthaven gegaan in de hoop het land te kunnen ontvluchten. Buiten de poorten verzamelden zich tienduizenden andere wanhopige Afghanen.

Vanwege de chaos die ontstond overhandigde de vader de destijds twee maanden oude Sohail aan Amerikaanse militair zodat het kind niet verpletterd zou worden. Beelden daarvan gingen de wereld rond.

Taliban

Mirza Ali was in de veronderstelling dat hij zijn kind terug zou krijgen als hij het vliegveld zou binnenkomen. Maar toen hij en zijn gezin eenmaal binnen waren, was baby Sohail nergens te bekennen. Mirza Ali vroeg iedereen die hij tegenkwam waar zijn baby was. Hij kreeg te horen dat kinderen naar een afgezonderde plek binnen de luchthaven werden gebracht. Maar toen ze daar aankwamen was die plek leeg.

Naar de VS

Uiteindelijk kreeg de vader van militairen te horen dat het kind vermoedelijk is geëvacueerd. Zelf kwam het gezin op een evacuatievlucht naar de Verenigde Staten terecht via Qatar en Duitsland. De familie is nu in Fort Bliss in Texas waar ze met andere Afghaanse vluchtelingen wachten tot ze ergens in de Verenigde Staten geplaatst worden.

In het interview met Reuters zegt Mirza Ali dat hij al maanden in een waas leeft. De moeder van het kind zegt dat ze alleen maar huilt. "Iedereen belooft dat ze hun best zullen doen om Sohail terug te vinden, maar het zijn slechts beloften."

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de regering samenwerkt met de internationale gemeenschap "om elke mogelijkheid te onderzoeken om het kind te lokaliseren".