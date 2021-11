Xavi tekent voor drie jaar als trainer van Barcelona

Zoals verwacht is Xavi Hernández de nieuwe trainer van Barcelona. De 41-jarige oud-speler van de club heeft een contract getekend tot 2024. Vannacht werd de benoeming officieel bekendgemaakt.

De overgang van Xavi naar Barcelona hing al in de lucht sinds het ontslag van Ronald Koeman vorige week. Het enige probleem was dat Xavi nog onder contract stond bij de club Al-Sadd in Qatar.

Gisteren maakte die club bekend dat het Xavi wel wilde laten gaan als Barcelona bereid was het contract af te kopen. Naar verluidt zou dat vijf miljoen euro kosten. Het is niet duidelijk of Barcelona dat bedrag heeft betaald.

Xavi speelde jarenlang voor Barcelona, waarmee hij vier maal de Champions League won. In 2015 vertrok hij naar Qatar, eerst als speler en later als trainer.