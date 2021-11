Populaire Braziliaanse zangeres (26) omgekomen bij vliegtuigcrash

Een van de bekendste zangeressen van Brazilië is omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Marília Mendonça (26) was op weg naar een concert in de stad Caratinga toen het toestel in de problemen kwam. Zo'n twaalf kilometer voor de bestemming stortte het vliegtuig neer in een bebost gebied.

Vier anderen kwamen ook om: haar oom, haar producer en twee bemanningsleden. Waardoor het toestel in de problemen kwam is niet bekend.

In eerste instantie werd door Mendonça's management bekendgemaakt dat ze de crash had overleefd. Later bleek dat niet te kloppen. Uren voor het ongeluk plaatste ze nog een filmpje op Instagram waarin het toestel te zien is.

Neymar

Wereldwijd reageren fans verdrietig op de dood van de zangeres. De Braziliaanse voetballer Neymar liet op Twitter weten geschokt te zijn door het nieuws. "Ik weiger te geloven, ik weiger".

Mendonça was in in 2020 nog de meest beluisterde artiest in Brazilië op Spotify. Vorig jaar moest ze noodgedwongen een aantal concerten online geven omdat ze vanwege de coronapandemie niet kon optreden. Haar live-shows verbraken het record van de meest bekeken livestream op YouTube.

Ze won met haar romantische liedjes verscheidene prijzen, waaronder een Grammy in 2019. De zangeres laat een zoontje van twee achter.