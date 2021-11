Meer valse buitenlandse QR-codes vanaf vandaag op zwarte lijst

Het ministerie van Volksgezondheid kan vanaf vandaag meer malafide buitenlandse coronatoegangsbewijzen blokkeren, heeft demissionair minister De Jonge aan de Tweede Kamer laten weten. Tot nu toe was dit juridisch nog niet mogelijk voor alle valse QR-codes uit het buitenland. Onderzoek van de NOS liet eerder vandaag zien dat frauduleuze QR-codes nog altijd breed worden gedeeld via apps als Telegram. Sinds half oktober kunnen zulke neppe coronatoegangsbewijzen in principe worden geblokkeerd. Dat is tot nu toe bij 23 onechte codes gebeurd. Bij QR-codes uit het buitenland gold echter een juridische belemmering: die konden alleen op de zwarte lijst terechtkomen als overduidelijk sprake was van een valse naam. Veelvuldig gedeelde (valse) coronatoegangsbewijzen van 'echte mensen' konden nog niet worden geblokkeerd. Het demissionaire kabinet wil de juridische blokkade nu opheffen met een spoedregeling, die morgen ingaat.

Vanaf morgen wordt de QR-code op veel meer plekken gebruikt, omdat het aantal coronabesmettingen sterk toeneemt. Onder meer in sportscholen, musea en op terrassen moeten mensen een QR-code laten zien. Bij de amateursport in de buitenlucht was dat aanvankelijk ook het plan, maar na forse kritiek werd daarvan afgezien.