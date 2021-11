Deze nieuwe (en oude) coronamaatregelen gelden vanaf vandaag

De QR-code wordt vanaf vandaag op meer plekken ingezet en onder meer in winkels zijn mondkapjes weer verplicht. Afgelopen dinsdag maakten demissionair premier Rutte en minister De Jonge deze en andere maatregelen bekend op hun coronapersconferentie; nu zijn ze ingegaan.

Om het aantal besmettingen terug te dringen roept het kabinet ook op om de basismaatregelen - zoals geen handen schudden en thuisblijven bij klachten - weer in acht te nemen. Verder is het dringende advies om weer anderhalve meter afstand te houden van elkaar. Terug van weggeweest is ook het 'binnenlands reisadvies': vermijd drukte onderweg en reis buiten de spits.

Eerst: de mondkapjes

In alle publiek toegankelijke binnenruimtes, zoals winkels, stations, ziekenhuizen en overheidsgebouwen is het mondkapje nu dus weer verplicht. In het openbaar vervoer en op luchthavens blijft de plicht ook gelden. En ook in het mbo en hoger onderwijs moeten opnieuw mondkapjes gedragen worden, maar alleen bij verplaatsingen.

Ook bij contactberoepen, zoals bij de kapper of masseur, moet weer een mondkapje op. Er wordt een uitzondering gemaakt voor sekswerkers.