Britse politici willen onderzoek naar misbruik overledenen in ziekenhuizen

Britse parlementsleden willen dat er een onderzoek komt naar het grootschalige seksuele misbruik van overledenen in twee Britse ziekenhuizen. Elektricien David Fuller (67) gaf deze week toe dat hij tussen 2008 en 2020 zeker honderd overledenen, merendeels vrouwen, seksueel heeft misbruikt in de ziekenhuizen waar hij werkte als elektricien, in het graafschap Kent.

Fuller staat deze week terecht voor seksueel misbruik van en de moord op twee jonge vrouwen in 1987, in het stadje Tunbridge Wells. Deze moorden, in het VK bekend als de 'Bedsit Murders', bleven onopgelost totdat Fuller als dader kon worden achterhaald door nieuw dna-onderzoek.

Toen Fuller vorig jaar in zijn woning werd aangehouden, vond de politie daar ook harde schijven, diskettes, dvd's en usb-sticks met miljoenen foto's en video's van kinderporno. In een verstopt bakje vond de politie ook harde schijven met video's waarop te zien is hoe Fuller lijken seksueel misbruikt in de mortuaria van de ziekenhuizen waar hij werkte.

De beelden van de arrestatie en de huiszoeking werden vandaag naar buiten gebracht: