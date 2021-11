Jonge verdediger Hilgers bezorgt Twente met eerste goal winst in Twentse derby

Twente kende een droomstart in De Grolsch Veste. Mees Hilgers breekt dit seizoen door bij Twente en maakte tegen Heracles zijn eerste doelpunt. De 20-jarige verdediger was na vijf minuten mee naar voren geslopen en frommelde de bal uit een vrije trap met wat geluk het doel in.

FC Twente heeft zich tot winnaar gekroond van de Twentse derby. Er werd thuis met 1-0 gewonnen van Heracles Almelo. Door de zege haakt de ploeg van Ron Jans aan in de subtop van de eredivisie. Rivaal Heracles moet zich zorgen maken en staat nog maar net boven de degradatiestreep.

Toeval of niet, na de wissel kroop Heracles heel voorzichtig uit zijn schulp. Op slag van rust kreeg doelman Lars Unnerstall, die na een blessure terugkeerde onder de lat, voor het eerst wat te doen. Hij tikte een goed schot van Rai Vloet naast het doel.

Heracles speelde mak en wist lang geen kans te creëren. Voor trainer Frank Wormuth reden genoeg om na een halfuur al in te grijpen en Navajo Bakboord naar de kant te halen voor Ismail Azzaoui.

De Tukkers waren oppermachtig, maar verzuimden het overwicht voor rust te vertalen in een grotere voorsprong. Michal Sadilek was het dichtst bij 2-0, maar zijn vrije trap eindigde net naast.

De Amsterdammer begon zijn loopbaan bij Blauw-Wit, maar vertrok in 1965 richting het Oosten. Met Heracles, waar de middenvelder van 1965 tot medio 1968 speelde, werd vooral door zijn toedoen de Twentse derby van 1966 gewonnen. Met een assist en een doelpunt zorgde hij voor een 2-0 zege.

Op de dag van de Twentse derby werd bekend dat Flip Stapper, oud-speler van zowel FC Twente als Heracles Almelo, op 76-jarige leeftijd is overleden. Stapper leed aan de ziekte van Kahler.

Heracles speelde met meer vuur in de tweede helft, waardoor er eindelijk een echte derby ontstond. Via opnieuw Vloet was Heracles al snel na rust gevaarlijk. De smaakmaker van de Almeloërs ontsnapte aan de aandacht van de FC Twente-defensie, maar zijn schot ging rakelings naast.

Aan de andere kant hield doelman Janis Blaswich even later zijn ploeg in de wedstrijd na een poeier van Daan Rots, die net als zijn jeugdvriend Hilgers zijn doorbraak kent dit seizoen. Met een schitterende reflex wist Blaswich een doelpunt van Rots te voorkomen.

Droom die uikomt

Ondanks een serieus slotoffensief van Heracles bleef het uiteindelijk bij die ene treffer van Hilgers, die zich tot man van de wedstrijd kroonde. "Ik heb hier altijd in de jeugd gespeeld en dat je dan mag scoren in je eerste derby, dat is een droom die uitkomt", zei het blije goudhaantje na afloop.