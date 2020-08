Brand op dak Heinekenbrouwerij Den Bosch weer snel onder controle

In Den Bosch heeft korte tijd brand gewoed bij de Heinekenbrouwerij. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan in de zonnepanelen op het dak van een opslaghal van de brouwerij. Er kwam veel rook vrij die tot in de wijde omtrek te zien was. Inmiddels is het vuur onder controle.

Volgens de brandweer woedde de brand alleen in de zonnepanelen en niet in het dak zelf. Er waren drie eenheden en twee hoogwerkers naar de brouwerij gestuurd.

De brouwerij staat aan de Rietveldenweg op een industrieterrein in het noorden van de stad.