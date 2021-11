'Zelfdodingspoeder Middel X zorgt voor inhumane dood'

In 2017 maakte de Coöperatie Laatste Wil in Nieuwsuur bekend dat ze mensen die vinden dat hun leven voltooid is willen wijzen op een vrij verkrijgbaar chemisch middel Het gaat om mensen met wat zij noemen 'een autonome doodswens'. De coöperatie strijdt voor het recht op zelfbeschikking en vindt dat iedereen het recht heeft zijn eigen levenseinde te bepalen. Volgens hen is de euthanasiewet in Nederland niet toereikend en is het niet goed dat een arts meebepaalt.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113.

Drie leden van de Coöperatie Laatste Wil moeten zich nu verantwoorden voor de rechter voor het verstrekken van dit middel. Ook de voorzitter van de coöperatie, Jos van Wijk, is door de politie gehoord. Het OM Brabant meldt vandaag aan Nieuwsuur meer aanhoudingen niet uit te sluiten.

Het bestuur van de coöperatie laat weten dat ze afstand nemen van de manier waarop de drie leden het middel hebben verspreid en dat daarbij mensen om het leven zijn gekomen voor wie het middel niet is bedoeld.

"Het gaat óns niet om mensen met een doodswens. Het overgrote deel van onze leden wil ter geruststelling een middel in huis hebben, zodat zij in de toekomst zelf over hun levenseinde kunnen beschikken als zij daar aan toe zijn. Dat zijn in de eerste plaats de Nederlanders die graag zelf de regie over het levenseinde willen hebben. Zij willen een laatstewil-middel ter beschikking hebben. Neem Huib Drion als voorbeeld. Hij pleitte hier 30 jaar geleden al voor", zegt Petra de Jong van Coöperatie Laatste Wil.

'Geen gesprek meer over doodswens'

Niet alleen bij het NIVC komen meldingen binnen over het middel. Ook bij de zelfmoordhulplijn 113 krijgen ze tot op heden dagelijks vragen van mensen die het middel willen innemen of die het willen bestellen. Daar zijn ze bezorgd over een ander aspect van het vrij verstrekken van het middel. "Er wordt sinds 2018 veel over gebeld en gechat. Waar ik me zorgen over maak is dat mensen niet meer in gesprek gaan over hun doodswens als ze het middel al in huis hebben. Het is van belang dat het zo moeilijk mogelijk wordt gemaakt om suïcide te plegen, niet te makkelijk'" zegt Maryke Wolters van 113 zelfmoordpreventie.

Een van de mensen die koos om dit middel te nemen was Marjolein. Als Yvonne, de moeder van de 28-jarige Marjolein wordt gebeld door het ziekenhuis, is het al te laat. Het leven van haar dochter is niet meer te redden: "Daar lag ze aan allerlei slangen en monitoren en ze transpireerde hevig. Ze had een buisje in haar keel om beademd te worden en toch leek het alsof ze huilde. Ze snikte de hele tijd. Dat zag er niet vreedzaam uit. Dat wil je niet op je netvlies hebben, dat je kind daar zo ligt.''

Yvonne vertelt aan Nieuwsuur dat haar dochter eigenlijk niet dood wilde: