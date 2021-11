Kim Putters stopt als directeur van Sociaal en Cultureel Planbureau

Kim Putters, de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), stopt ermee. Zijn termijn loopt in juni na negen jaar af en daarom maakt hij plaats voor een opvolger. De directeur van het SCP is een belangrijke adviseur van het kabinet.

Het SCP onderzoekt en houdt bij hoe het met Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. Het gaat daarbij vooral om de leefsituatie en kwaliteit van leven van Nederlanders en wat voor effect het overheidsbeleid daarop heeft.

In 2019 en 2020 werd Putters door de Volkskrant verkozen tot 'invloedrijkste Nederlander', omdat hij volgens de krant "met zijn nevenfuncties dicht bij het kabinetsbeleid staat". De 48-jarige Putters is onder meer kroonlid van de Sociaal-Economische Raad en zat acht jaar in de Eerste Kamer voor de PvdA.

Nog niet bekend is wie de opvolger van Putters wordt bij het SCP. De werving is inmiddels begonnen.