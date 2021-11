40 jaar wachten voor meeste ABBA-fans beloond: 'Heb al tien keer geluisterd'

Eerste indruk na 2x het album luisteren: ik hoor aan alles dat het ABBA is, ik hoor dat ze wat ouder zijn, ik heb mezelf al betrapt op meeneuriën, het klinkt over het geheel wel prettig. Nog geen wow-moment. Niet overtuigd nog. Als teksten me al opvielen was het vanwege clichés.

De mening van Van Leersum is terug te zien in de meeste recensies. Poptijdschrift Rolling Stone concludeert al in de kop dat het lange wachten de moeite waard was. "In plaats van trends na te jagen, houdt ABBA vast aan het klassieke geluid dat ze ooit zo geperfectioneerd hebben." Ook de Zweedse krant Dagens Nyheter is positief; het blad denkt dat de plaat "de hele wereld laat dansen en zingen".

Zo anders is het oordeel van The Guardian. "No thank you for the music", kopt de Britse krant, verwijzend naar een ABBA-hit. Volgens de krant worden de hooggespannen verwachtingen bij lange na niet waargemaakt. Het kerstnummer Little Things wordt zelfs een "grote misdaad tegen gevoel en sentimentaliteit" genoemd.

Te hoge verwachtingen?

De mensen die opnieuw hits in de categorie Waterloo en Mamma Mia hadden verwacht, hadden misschien te hoge verwachtingen, zegt Van Leersum. "Het blijft een heel herkenbare ABBA-plaat, maar dat wil niet zeggen dat alle liedjes nummer 1-hits worden. Dat werden de laatste nummers van ABBA ook al niet."

De fan denkt dat Voyage vooral een album is voor de échte fans. Dat het bij een reünie weer klikte tussen Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog en Frida Lyndstad was een gelukje. "Ik denk dat het puur uit hun eigen enthousiasme een hele plaat is geworden. Voor ons als fans is dat natuurlijk geweldig."

Cassettebandje

Wat de meningen ook zijn: dát veel mensen Voyage willen horen, is zeker. Onder meer in Berlijn stonden fans vannacht in de stromende regen bij een grote platenzaak om het album als eerste te kunnen kopen. Ook op platforms als Spotify en YouTube wordt het veel beluisterd. Om het gevoel van vroeger nog dichterbij te brengen, is Voyage ook verkrijgbaar als cassettebandje.

Op de dag van de release had ABBA-lid Björn Ulvaeus wel gelijk een vervelende mededeling voor de fans: de kans dat er nóg een album komt, is erg klein. "Ik zeg nooit nooit," aldus Ulvaeus, "maar ik denk niet dat we nog meer gaan opnemen."

Jolanda van Leersum neemt er genoegen mee. Ze heeft alweer een nieuw ABBA-moment om naar uit te kijken, in september volgend jaar: een concert in Londen.