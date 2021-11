Toch streep door nieuwe plek voor raamprostituees in Utrecht

"Dat is bijzonder spijtig, want de afgelopen jaren hebben we met uw raad een grote inspanning geleverd om een veilige en goede locatie te zoeken voor sekswerkers in onze stad", schrijft het college. Volgens RTV Utrecht probeerde de gemeente de afgelopen jaren een commerciële partij te vinden om nieuwe prostitutieplekken te realiseren, maar steeds zonder resultaat.

De gemeente Utrecht zet een streep door de plannen voor een prostitutiezone aan het Nieuwe Zandpad in de wijk Overvecht. De stichting die een nieuwe plek voor raamprostituees zou ontwikkelen, slaagt er niet in de financiering rond te krijgen. Dat heeft B en W aan de gemeenteraad laten weten. Daarmee staat de terugkeer van raamprostitutie in Utrecht opnieuw op losse schroeven.

Heel erg slecht nieuws dit, vooral voor sekswerkers: https://t.co/eCnlEfDiJI Zij moeten hun beroep ook in Utrecht gewoon uit kunnen oefenen en dat lijkt nu op ‘t Zandpad weer ver weg. Snel debat over hoe dit zo onverwacht nog de uitkomst kan zijn en hoe verder. #raad030

In het plan dat nu is afgeschoten zouden er 96 werkruimtes voor prostituees komen. Ook zou er worden samengewerkt met een financiële instelling die de sekswerkers zou voorzien van bijvoorbeeld een betaalrekening, verzekeringen of een hypotheek om hen minder kwetsbaar te maken voor uitbuitingspraktijken.

De stichting die in de aanbesteding als beste uit de bus kwam, stuitte bij de financiering op problemen. De bank die een lening zou verstrekken, wil dat de gemeente daarvoor garant zou staan, maar dat stuit op verzet van de gemeenteraad. Die vindt dat de rol van de gemeente beperkt moet blijven tot de verhuur van de grond.

Onderzoek toekomst prostitutie Utrecht

Een nieuw opgerichte commissie moet in het eerste kwartaal van 2022 met een voorstel komen over de toekomst van sekswerk in Utrecht. In dat voorstel moet van de gemeente "recht worden gedaan aan de modernisering van dit legale beroep".

Daarmee doelt het college op de verschuiving van de traditionele werkplekken voor prostituees naar sekswerk dat via internet wordt aangeboden. "Deze uitdaging vraagt om een brede en hernieuwde blik op de toekomst van sekswerk in Utrecht." Of dat alsnog in de wijk Overvecht zal gebeuren, is onduidelijk.