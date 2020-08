Schrikbarende crashes in MotoGP en Moto2, Bendsneyder opnieuw zwak

De Italiaan Andrea Dovizioso heeft zijn eerste zege van dit seizoen behaald in de MotoGP. De motorcoureur won op zijn Ducati de Grote Prijs van Oostenrijk op het circuit van Spielberg. Het is zijn vijftiende MotoGP-zege.

Na de herstart bleven er nog 20 ronden over. Dovizioso rukte al snel op en was in het tweede deel van de race heer en meester. De Spanjaard Joan Mir werd tweede, nadat hij vlak voor de finish de Australiër Jack Miller had ingehaald.

De Fransman Fabio Quartararo eindigde als achtste, maar behield wel de leiding in het kampioenschap. Regerend wereldkampioen Marc Márquez ontbrak voor de derde keer op rij. Hij herstelt van een gebroken arm.

In de Moto2 heeft motorcoureur Bo Bendsneyder opnieuw een teleurstellend resultaat geboekt. De Rotterdammer wist weer geen WK-punten te behalen. Hij heeft sinds de herstart van het seizoen grote moeite de juiste afstelling van zijn motor te vinden. In de Grote Prijs van Oostenrijk, de vierde race na de coronapauze, zat er niet meer in dan de 22ste plaats.

Massale crash

De race in de Moto2 werd ontsierd door een massale crash vroeg in de race. Enea Bastianini vloog uit de bocht en de Maleisiër Hafizh Syahrin botste frontaal op de schuivende motor van de Italiaan. Enkele andere coureurs gingen onderuit om de brokstukken te omzeilen. Syahrin werd naar de medische post op het circuit afgevoerd. Daar werden geen botbreuken geconstateerd.