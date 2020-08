Harde crashes in MotoGP en Moto2, opnieuw slecht resultaat Bendsneyder

De Italiaan Andrea Dovizioso heeft zijn eerste zege van dit seizoen behaald in de MotoGP. De motorcoureur won op zijn Ducati de Grote Prijs van Oostenrijk op het circuit van Spielberg. Het is zijn vijftiende zege in de MotoGP in zijn carrière.

De race werd al snel stilgelegd na een zware crash tussen de Fransman Johann Zarco en de Italiaan Franco Morbidelli. Onder anderen Valentino Rossi kon de over de baan schuivende motoren maar net ontwijken.

Na de herstart bleven er nog 20 ronden over. Dovizioso rukte al snel op en was in het tweede deel van de race heer en meester. De Spanjaard Joan Mir werd tweede nadat hij vlak voor de finish de Australiër Jack Miller inhaalde.

De Fransman Fabio Quartararo eindigde als achtste, maar behield wel de leiding in het kampioenschap. Regerend wereldkampioen Marc Márquez ontbrak voor de derde keer op rij. Hij herstelt van een gebroken arm.