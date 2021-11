Verstappen moet Mercedessen voor laten bij stoffige eerste vrije training

Peraltada BITES!



Both Charles Leclerc and Sergio Perez slide backwards into the barrier and pick up some rear wing damage 😱#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/ZM4Jzi5F1D — Formula 1 (@F1) November 5, 2021

Verstappens teamgenoot Sergio Perez, waar veel van wordt verwacht tijdens de race op zijn thuiscircuit, schoot even later op dezelfde plek ook van de baan. Waar Leclerc al snel zijn weg weer kon vervolgen, had de Mexicaan meer tijd nodig om weer naar buiten te kunnen. Zijn Red Bull stond een klein half uur binnen om gerepareerd te worden. Bottas de snelste Nadat Hamilton ook eventjes van de baan was geschoten was het tijd voor de coureurs om snelle tijden neer te zetten. Bottas kwam uiteindelijk als snelste bovendrijven, 0,076 seconde voor zijn teamgenoot en 0,123 voor Verstappen. Perez kwam ondanks een korte sessie tot de vierde tijd. Later vandaag (22.00 uur) staat de tweede vrije training op het programma in Mexico.

Grand Prix van Mexico bij de NOS De Grand Prix van Mexico begint zondagavond om 20.00 uur en is rechtstreeks te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Een samenvatting van de race is te zien in Studio Voetbal, vanaf 23.00 uur op NPO 1.

Verstappen verdedigt in Mexico een voorsprong van twaalf punten in de WK-stand op Hamilton, die voorafgaand aan het raceweekend nog even terugblikte op de Grand Prix van de Verenigde Staten. Daar noemde Verstappen hem een "stomme idioot" tijdens de tweede vrije training. "Ik ben al lang onderdeel van deze sport en dan ben je ook een uithangbord. Ik vind het belangrijk dat er altijd respect is voor elkaar", zei Hamilton. "Maar ik hoor vaak dingen die niet goed zijn. Er kijken en luisteren veel kinderen mee en coureurs zeggen te vaak dingen via de boordradio die niet netjes zijn. Ik besef terdege dat veel mensen naar me kijken en volgen wat ik zeg en doe. Elk woord is belangrijk en ik hou daar rekening mee. Ik probeer dus altijd kalm en respectvol te zijn."