Nederlandse staat garant voor miljarden aan fossiele investeringen in buitenland

De Nederlandse overheid staat garant voor miljarden euro's aan fossiele investeringen in het buitenland. Nederland is nog niet bezig met het afbouwen van die investeringen. Alleen dit jaar al kwam er 1,3 miljard euro aan garantstellingen bij, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Op de klimaattop in Glasgow spraken gisteren ruim twintig landen af te stoppen met investeringen in de fossiele industrie buiten de landsgrenzen. Onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Investeringsbank ondertekenden de deal. Nederland deed dit niet. "We hebben dat niet gedaan omdat het kabinet demissionair is", legt een woordvoerder van het ministerie van Financiën uit. Nederland is sinds vorig jaar wel in gesprek met het bedrijfsleven en ngo's over de 'mogelijke afbouw van steun voor fossiele transacties' via garantstellingen. "Het is aan het nieuwe kabinet om het ambitieniveau daarvan vast te stellen."

Exportkredietverzekeringen Nederlandse bedrijven die exporteren naar het buitenland dekken hun risico's af via verzekeringen. Normaal gesproken doen ze dat bij commerciële verzekeraars. Maar als die het niet aandurven kunnen de exporteurs of hun banken aankloppen bij Atradius Dutch State Business, de exportkredietverzekeraar van de Nederlandse staat. Uit stukken van Atradius DSB blijkt dat in 2020 de Nederlandse overheid in totaal voor 18,8 miljard euro garant stond. Ruim een kwart van die miljarden zijn garantstellingen voor (toeleveranciers van) de olie- en gassector. In totaal dus ruim 4,5 miljard euro. "Het gaat vooral om projecten waarbij het risico te groot is vanwege de hoogte van het krediet, de lange looptijd of omdat de export naar een land gaat met hoge politieke risico's", legt Niek van der Beek van Atradius DSB uit. Het is dus een soort garantie vanuit de staat. In ruil daarvoor betalen de exporteurs premies aan de overheid.