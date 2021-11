Djokovic, Medvedev en nu ook Hurkacz deelnemer aan prestigieuze ATP Finals

Hubert Hurkacz heeft zich ten koste van James Duckworth (6-2, 6-7 (4), 7-5) geplaatst voor de halve finales van het masterstoernooi van Parijs. De Poolse nummer tien van de wereld verzekerde zich daarmee als laatste van deelname aan de ATP Finals.

Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stéfanos Tsitsipás, Alexander Zverev, Casper Ruud, Andrej Roeblev en Matteo Berrettini hadden al een ticket verdiend voor het prestigieuze eindejaarstoernooi, dat op 14 november begint en waar alleen de beste acht spelers van het jaar aan mee mogen doen.

Hurkacz won dit jaar het masterstoernooi van Miami. Hij haalde ook de halve finales op Wimbledon.

Niet in Londen, maar in Turijn

De ATP Finals worden dit jaar voor het eerst in Turijn gehouden. De afgelopen twaalf jaar was de O2 Arena in Londen het decor voor het officieuze WK. Medvedev was vorig jaar de beste. In het dubbelspel zegevierde de Nederlander Wesley Koolhof met zijn partner Nikola Mektic.