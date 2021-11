Zeeland al tien jaar op de hoogte van hoge pfas-waarden in Westerschelde

De provincie Zeeland weet al tien jaar dat er veel pfas in de Westerschelde zit. Dat blijkt uit eerdere onderzoeken naar hoeveel schadelijke chemicaliën er in vis, vogels en zeehonden in het leefgebied werden aangetroffen. Zo'n onderzoek naar schadelijke stoffen in de Westerschelde werd afgelopen week door een Statenlid op tafel gelegd. De provincie betreurt het dat er toen niets met de uitkomsten is gedaan.

Pfas is een verzamelnaam voor zo'n vierduizend chemicaliën die moeilijk afbreekbaar zijn. Mensen kunnen de chemicaliën binnenkrijgen via drinkwater en voedsel, zoals vis. Als ze over een lange periode kleine hoeveelheden pfas binnenkrijgen, kan dat een negatief effect hebben op de gezondheid en bijvoorbeeld het immuunsysteem verzwakken.

CDA-Statenlid Frank Kuijpers legde volgens Omroep Zeeland onder andere een onderzoek uit 2015 op tafel. Daarin werd nagegaan of er een mogelijk verband was tussen de chemische pfas die werd geloosd door de 3M-fabriek in de haven van Antwerpen en het feit dat zeehonden in de Westerschelde minder jongen kregen.

Het pfas-gehalte in het bloed van de zeehonden was tot zeven maal hoger dan dat van zeehonden in de Duitse Bocht en meer dan twintig maal hoger dan van zeehonden in de Baltische Zee. Volgens de onderzoekers leek er inderdaad een verband te zijn tussen de hoeveelheid pfas in de Westerschelde en de reproductie en het immuunsysteem van de zeezoogdieren die daar leefden.

Provincie Zeeland belooft beterschap

De provincie Zeeland zag destijds geen reden om alarm te slaan, omdat de zeehondenpopulatie uiteindelijk toch weer toenam. Om diezelfde reden is het rapport toen ook niet verstuurd naar Provinciale Staten. Dat zou de provincie met de kennis van nu wel hebben gedaan, staat in een persverklaring.

De vraag is nu of er meer onderzoeken zijn die niet werden doorgestuurd. "Binnen de provincie zal worden geïnventariseerd of er nog rapporten over andere onderwerpen zijn, waar metingen met betrekking tot pfas een rol spelen en we hebben aan onze partners gevraagd soortgelijke inventarisatie te doen", belooft de provincie.

Verder schrijft de provincie dat het terugdringen van pfas in de Westerschelde inmiddels de hoogste prioriteit heeft. Deze week is bijvoorbeeld opdracht gegeven om te onderzoeken of het nog veilig is om vis en zeegroenten, zoals zeekraal en lamsoor, uit de Westerschelde te eten. Uit een steekproef van Omroep Zeeland bleek dat de vis veel te hoge pfas-waarden bevatten.