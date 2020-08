Witte rozen bij demonstratie naar aanleiding van dood Bas van Wijk

Het protest was georganiseerd door YouTubekanaal Moet Je Horen TV. De organisatie had op de Dam willen demonstreren. Verwijzend naar de demonstratie die daar eerder werd gehouden naar aanleiding van de dood van George Floyd zei organisator Myra: "Als de Dam voor een zwarte Amerikaan wel mag, dan mag het ook voor Bas uit Badhoevedorp". Wegens de noodzaak om afstand te houden, werd de demonstratie toch verplaatst naar het Museumplein.

Op het Museumplein in Amsterdam is vanmiddag gedemonstreerd tegen zinloos geweld. Ongeveer honderd mensen kwamen naar aanleiding van de dood van Bas van Wijk samen onder het motto "elk leven telt, geen geweld".

"We weten waarom we hier staan. We zijn boos en verdrietig. We voelen ons machteloos", zei Myra, die samen met haar twee dochters op het podium stond. Er werd een minuut stilte gehouden tegen zinloos geweld, er was muziek en er werd gesproken. Tegen het einde van de demonstratie konden bezoekers een bosje rozen meenemen, schrijft AT5.

Stille tocht

De 24-jarige Van Wijk werd zaterdag doodgeschoten op een strandje in park De Oeverlanden in Amsterdam. Hij zou iemand hebben aangesproken die een duur horloge van een vriend wilde stelen. Een van de vier verdachten die vastzitten in deze zaak, heeft bekend dat hij de schutter was.

Op Twitter wordt onder #GerechtigheidVoorBas veel gereageerd op de dood van de 24-jarige. Volgens sommige Twitteraars is daarvoor veel minder (politieke) aandacht dan voor het overlijden van de zwarte Amerikaan George Floyd, die omkwam door politiegeweld.

Vrijdagavond werd in Badhoevedorp, de plaats waar Van Wijk opgroeide, een stille tocht gelopen. Tijdens die tocht werd Van Wijk door vrienden en familie herdacht.