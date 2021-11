Knappe bronzen medaille Steenbergen op 100 vrij, Oranje domineert op rugslag

Marrit Steenbergen heeft bij de EK kortebaan in Kazan brons veroverd op de 100 meter vrije slag. De 21-jarige zwemster scherpte net als in de halve finales haar persoonlijk record aan.

In het 25-meterbad zwom ze naar een tijd van 51,92 seconden. De Poolse Katarzyna Vasikk pakte met 51,58 het zilver en het goud was voor de Zweedse Sarah Sjöström (51,26).

Steenbergen plaatste zich in de halve finales eerder op de dag als tweede voor de eindstrijd en deed dat toen in 52,22. Wereldtopper Sjöström - in het bezit van tien wereldtitels en een olympische titel - was in die halve finale slechts één honderdste sneller.