Aftrap carnaval op 11 november gaat in Zuid-Limburg wél door

De aftrap van het carnavalsseizoen in het zuiden van Limburg op 11 november mag doorgaan. De burgemeesters van de veiligheidsregio Zuid-Limburg hebben besloten dat grote evenementen niet worden verboden. In de rest van de provincie geldt wel zo'n verbod.

De regio Zuid-Limburg houdt zich naar eigen zeggen daarmee aan de landelijke richtlijnen. Wel zullen er de 11e van de 11e beperkingen gelden in verband met corona.

Druk op de zorg

Gisteren besloten de burgemeesters in Noord- en Midden-Limburg om een streep te zetten door het feest op 11 november in Roermond en evenementen in andere gemeenten. In Roermond werden 17.000 mensen verwacht. De autoriteiten besloten de feesten te schrappen om te voorkomen dat er nog meer druk op de zorg ontstaat.

Ook de burgemeesters in het zuiden erkennen de noodzaak om de zorg te ontlasten, "maar dat vraagt om landelijke kaders" zeggen zij tegen 1Limburg.

Organisaties van grote evenementen in Zuid-Limburg moeten zich wel aan de coronamaatregelen houden. Dat betekent dat het publiek alleen toegang krijgt met een geldige QR-code. Ook gaat een maximum gelden voor het aantal personen binnen en geldt het advies om anderhalve meter afstand te houden.

Sinterklaas

Over het doorgaan van de Sinterklaasintochten wordt maandag in het landelijk Veiligheidsberaad een besluit genomen. Het Sint Nicolaas Comité in Roermond trok deze week zelf al de stekker uit de geplande intocht. Volgens de organisatie is het onmogelijk om een intocht te organiseren met de verscherpte maatregelen.