Kabinet wil missies in Irak en Litouwen verlengen

Het kabinet wil militairen blijven bijdragen aan de anti-IS-coalitie in Irak en de missie daar met een jaar verlengen. "Hoewel territoriaal verslagen vormt IS nog steeds een bedreiging voor de stabiliteit in de regio", schrijven de demissionaire ministers Knapen en Kamp aan de Tweede Kamer.

De militairen krijgen er ook een nieuwe taak bij: ze gaan samen met Amerikanen, Britten en Finnen adviseurs van de operatie tegen IS beveiligen in de Koerdische autonome regio.

De verlenging betekent verder onder meer dat Nederlandse militairen blijven assisteren bij de beveiliging van het vliegveld in de stad Erbil. Verder gaan de Nederlanders door met het adviseren en trainen van Koerdische en Iraakse collega's.

De Nederlandse bijdrage aan de anti-IS-coalitie blijft uit 175 militairen bestaan.

NAVO-troepenmacht in Litouwen

Het kabinet besloot vandaag ook deelname aan de NAVO-troepenmacht in Litouwen te verlengen. De militaire aanwezigheid daar is bedoeld om de bevolking van Litouwen gerust te stellen en Rusland af te schrikken.

Nederland doet sinds 2017 met 270 militairen mee aan de troepenmacht. Dat worden er 350 en de verlenging loopt tot en met 2024. Volgens het kabinet keert Rusland zich steeds meer af van de internationale rechtsorde en breidt het land zijn krijgsmacht uit.