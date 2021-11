Crossen tussen schapenkeutels op een Drentse vuilnisbelt: zo ziet het EK eruit

Voor het tweede jaar op rij verzamelen de beste Europese veldrijders zich in Nederland. Waar Rosmalen vorig jaar gastheer was van een titelstrijd zonder publiek, verwelkomt dit weekeinde het Drentse plaatsje Drijber duizenden toeschouwers. De exacte locatie? Een veldje op een voormalige vuilnisbelt, waar normaal gesproken schapen grazen. Bij de vrouwen is een compleet Nederlands podium net als vorig jaar mogelijk, bij de mannen is dat onwaarschijnlijk. We vroegen de organisatie en oud-wereldkampioen Richard Groenendaal wat ze precies verwachten van de titelstrijd. "Het wordt lastig, héél lastig."

Hoe kun je fietsen op een vuilnisbelt? Het veldje ligt bovenop de 'Col du VAM', die onder wielerliefhebbers al bekendheid vergaarde als scherprechter bij de NK op de weg.

Het peloton op de VAM-berg tijdens het NK wielrennen op de weg - ANP

De VAM-berg dankt zijn naam aan de Vuil Afvoer Maatschappij, die er vanaf 1929 huisafval stortte uit de Randstad. De 'berg', die welgeteld 56 meter boven NAP ligt, groeide in de loop der tijd uit tot het hoogste punt van Drenthe, maar is tegenwoordig geen vuilnisbelt meer. Het afval is bedekt met aarde en gras en doet dienst als weiland voor grazende schapen. Sinds oktober 2018 is de heuvel ook opengesteld voor fietsers en wandelaars. Doen Van der Poel en Van Aert mee? De belangrijkste vraag. Eigenlijk de vraag die bij zo'n beetje elke mannencross dit seizoen gesteld zal worden. Het antwoord luidt: nee. Mathieu van der Poel laste na Parijs-Roubaix een rustpauze in en stroomt pas halverwege december in bij het veldrijden. Van Wout van Aert is het nog onduidelijk aan welke veldritten hij mee zal doen, maar ook hij zal niet eerder dan in december weer gaan crossen. En ook die andere alleskunner, olympisch kampioen mountainbiken Tom Pidcock, is niet van de partij.

Wie gaat er dan winnen? Er zijn volgens oud-wereldkampioen Richard Groenendaal drie grote favorieten. Een van hen is zijn eigen pupil Eli Iserbyt, renner van Pauwels Sauzen, waar Groenendaal sinds juli coach is. "Het wordt lastig. Heel lastig. Er is daar nog nooit een veldrit gereden. Het is afwachten wat voor parcours er ligt. Wordt er een paadje gevormd of zakken ze erin weg? Dat hangt ook een beetje van de omstandigheden af natuurlijk. Ik heb het nog niet verkend, maar als je afgaat op het NK op de weg, dan is het heel intensief." Het rondje is 2.593 meter lang en bij elke omloop moet er 645 meter geklommen worden. "Op die heuveltjes is Eli heel goed. Hij is een klein mannetje, technisch vaardig. Zijn draaivermogen is kort, hij is explosief. Maar ook Lars van der Haar moet dat kunnen. En Toon Aerts is goed in conditie."

Doen bij de vrouwen wel alle toprijdsters mee? Zevenvoudig wereldkampioene Marianne Vos is niet van de partij. Ze is er even tussenuit. Helemaal rusten is er bij Vos overigens nooit bij: ze boekte een fietsvakantie. Geen Vos, maar wel Vas. Blanka Vas, welteverstaan, de twintigjarige Hongaarse die afgelopen zondag haar eerste wereldbekerwedstrijd won.

Een geheel Nederlands podium bij het laatste EK, met vlnr: Annemarie Worst, Ceylin Alvarado en Lucinda Brand - ANP

Het Nederlandse talent Puck Pieterse, die afgelopen zondag tweede werd achter Vas in Overijse, doet nog niet mee met de profs op zaterdag. Wel aan de start namens het thuisland: onder anderen wereldkampioene Lucinda Brand, Denise Betsema en Ceylin Alvarado.

Mag er publiek bij zijn? Ja, in tegenstelling tot de EK in Rosmalen in 2020. De organisatie heeft naar aanleiding van de persconferentie van het demissionaire kabinet eerder in de week de plannen voor het weekeinde niet hoeven aan te passen, zo laat organisator Thijs Rondhuis weten. "We waren al voorbereid. Het is een afgesloten evenemententerrein. Als mensen binnen willen komen, scannen we hun QR-code. Verder is er genoeg ruimte voor iedereen om afstand te houden. We verwachten duizenden supporters dit weekeinde, maar op de berg is er voldoende ruimte voor een veelvoud daarvan."