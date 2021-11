Boadu gepasseerd voor Jong Oranje, bondscoach mist 'bepaalde houding en ambitie'

Myron Boadu is door bondscoach Erwin van de Looi gepasseerd voor de EK-kwalificatieduels met Jong Bulgarije (12 november) en Jong Gibraltar (15 november).

"Myron is een speler met veel talent en kwaliteit en heeft ook zijn waarde voor Jong Oranje al meermaals bewezen", zegt Van de Looi.

"Wel verwachten we van een speler die voor Jong Oranje wordt opgeroepen een bepaalde houding en ambitie, dit hebben we de afgelopen twee interlandperiodes gemist bij Myron. Daarom maken we nu andere keuzes."

Bij de laatste interland van Jong Oranje tegen Jong Wales hield Van de Looi Boadu negentig minuten op de bank. Ook toen was de bondscoach kritisch op de jonge spits.

