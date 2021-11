China komt met zwarte lijst met voorstanders onafhankelijkheid Taiwan

Op de lijst staan onder anderen de Taiwanese premier Su Tseng-chang, parlementsvoorzitter Yu si-kun en minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu. Een van de maatregelen is dat zij China, met inbegrip van Hongkong en Macau, niet in mogen. De mensen op de lijst mogen ook niet samenwerken met bedrijven of mensen in China. Bedrijven die mensen op de zwarte lijst financieel ondersteunen vallen ook onder het samenwerkingsverbod.

China zegt "koppige voorstanders" van onafhankelijkheid van Taiwan daar levenslang verantwoordelijk voor te houden in strafrechtelijk opzicht. Het land heeft een zwarte lijst opgesteld met mensen die er geen geheim van maken dat ze willen dat Taiwan onafhankelijk wordt.

"China probeert het net rond Taiwan te sluiten en de druk op het eiland op te voeren, zeker nu Taiwan internationaal steeds meer steun geniet. Dit kan zeker niet losgezien worden van het recente bezoek van Joseph Wu, de minister van Buitenlandse Zaken van Taiwan, aan Europa. Vraag is of dit echt iets uithaalt. Ik denk dat je het vooral ook moet zien als een waarschuwing aan Taiwanese burgers en bedrijven, om zich verre te houden van alles wat riekt naar onafhankelijkheid."

De spanning tussen China en Taiwan is de afgelopen tijd opgelopen. Chinese gevechtstoestellen vliegen geregeld in de buurt van het Taiwanese luchtruim. Verder wordt er over en weer harde taal uitgeslagen.

De Chinese president Xi zei vorige maand dat de hereniging tussen China en Taiwan een historische opdracht is. "Als dat gaat op een vreedzame manier is dat het beste voor de hele Chinese natie, inclusief het Taiwanese volk." In een reactie daarop zei president Tsai dat Taiwan niet zal worden gedwongen te buigen voor China. Ze zei dat het pad dat China voor het land heeft uitgestippeld "geen vrijheid en democratie biedt".

De Amerikaanse president Biden heeft gezegd dat de Verenigde Staten Taiwan zullen verdedigen in het geval van een aanval van China. "Ja, we zijn verplicht dat te doen", antwoordde hij op een vraag van een journalist van CNN.