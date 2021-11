Vandalen duperen Waterschap Aa en Maas voor meer dan een ton

"We investeren juist in automatisering om sneller te kunnen inspelen op extreme weersomstandigheden waar we steeds vaker mee te maken hebben", legt hij uit.

Deuren en het binnenwerk zijn door de vandalen volledig kapotgetrokken of in brand gestoken, meldt Omroep Brabant . Daarbij komt elektrische bedrading open te liggen, wat gevaarlijke situaties oplevert.

Vandalen hebben de afgelopen maanden zeven besturingskasten en meerdere meetstations van het Brabantse Waterschap Aa en Maas vernield. De schade is opgelopen tot meer dan 100.000 euro. Het herstel kan maanden duren, in de tussentijd moeten stuwen handmatig worden bediend.

Het waterschap heeft aangifte bij de politie gedaan van de vernielingen, maar tot op heden is er nog geen spoor van de dader of daders.

De vandalen zijn in bijna alle districten van het waterschap actief. "Zowel in Raam, Beneden Aa als Hertogswetering. Alleen in het zuiden richting Limburg is er minder schade", zegt een woordvoerder van het waterschap tegen de regionale omroep.

De schade wordt vaak 's nachts aangericht op afgelegen plekken. "Het lijkt echt tegen ons gericht te zijn, maar we hebben geen beeld van de dader of een motief. Hopelijk zien mensen iets en bellen ze 112."