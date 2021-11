Roeibond wil met nieuwe hoofdcoach Meenhorst beste roeiland van de wereld worden

Meenhorst is geen onbekende voor de roeiers. Hij was namelijk al coach van enkele boten, waaronder de mannendubbelvier. Met die ploeg, bestaande uit Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten en Koen Metsemakers, behaalde hij olympisch goud .

Verdonkschot zelf is niet gelukkig met de nieuw gekozen structuur, laat hij weten. Hij zegt na te denken over zijn positie binnen de roeibond.

Door de nieuwe structuur heeft Josy Verdonkschot, die tot vandaag de hoofdcoach van de vrouwen was, een stapje terug moeten doen. "Het is nu nog niet helder wat zijn functie gaat worden", aldus Meenhorst over de 65-jarige Verdonkschot. "Ik hou hem er uiteraard graag bij. Zo veel kennis en expertise heeft altijd veel waarde."

"We gaan de organisatie toekomstbestendig maken", legt technisch directeur Hessel Evertse uit. "De voormalig hoofdcoaches hadden een dubbelrol. Zij stelden niet alleen de selecties samen, maar waren ook zelf nog coach van een ploeg. Die dubbelrol wilden we opheffen."

Eelco Meenhorst is de nieuwe hoofdcoach van de Nederlandse roeiploeg. Met die keuze slaat de roeibond een andere weg in. Meenhorst krijgt namelijk niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen onder zijn hoede. Voorheen waren er voor de mannen en vrouwen twee verschillende coaches.

"Eelco heeft laten zien dat hij leiding kan geven aan een grote groep atleten en begeleiding en daarmee uitstekende resultaten weet te behalen", verklaart Evertse de keuze voor Meenhorst.

In zijn nieuwe functie zal hij een andere rol gaan vervullen. "We zijn nu bezig met het proces hoe de coaching gaat worden ingevuld", legt hij uit. "Ik ben altijd heel betrokken in het proces, dus ik zal proberen er heel dicht op te staan, maar ik denk dat het juist sterk is om coaches de ruimte te geven en ze in hun kracht te zetten."

Meenhorst hoopt dat onder zijn leiding de medailleoogst van Tokio (1 goud, 2 zilver en 2 brons) in Parijs kan worden overtroffen. "Dat is zeker het doel. We hebben een kwalitatief goede groep met goede jeugd en we kunnen een goed programma bieden om het maximale uit de atleten te halen."

'Beste van de wereld worden'

De technisch directeur van de roeibond is minstens zo ambitieus. "We zijn goed, zijn misschien wel beter, maar we willen naar best. We hebben echt de ambitie om in 2032 bij de Spelen in Brisbane het beste roeiland van de wereld te zijn."