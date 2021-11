Busje rijdt van de kade en belandt op binnenvaartschip

Aan de Westbuitenhaven in Terneuzen is vanochtend een busje van de kade gereden en op een binnenvaartschip terechtgekomen. Vijf personen kwamen daardoor in het water terecht. Een zesde persoon zat bekneld in het busje en is overleden aan zijn verwondingen.

Het ongeluk gebeurde kort voor 09.00 uur. In eerste instantie leek het alsof het busje te water was geraakt, maar dat bleek niet het geval. Het busje hing volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio half over de rand op het binnenvaartschip.

Onderkoelingsverschijnselen

Hulpdiensten zagen een persoon in het water zwemmen. Later werd bekend dat nog vier slachtoffers naar verschillende schepen waren gezwommen en met hulp van anderen uit het water zijn gehaald. Zij zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht met onderkoelingsverschijnselen of andere verwondingen.

Het busje is door een kraanboot op een vlakke ondergrond op het binnenvaartschip gezet, maar hulpdiensten konden de persoon die bekneld zat alleen vanaf het water bereiken. De brandweer heeft vervolgens de medische teams van de traumahelikopter en ambulance per boot naar het schip vervoerd. Daar is geconstateerd dat het slachtoffer is overleden.