Busje raakt van de kade en belandt op binnenvaartschip, een dode

Aan de Westbuitenhaven in Terneuzen is vanochtend een busje van een schoonmaakbedrijf van de kade gereden en op een binnenvaartschip terechtgekomen. Een 25-jarige man raakte bekneld in het voertuig en overleefde het ongeluk niet. Vijf vrouwelijke passagiers belandden in het water.

Het ongeluk gebeurde kort voor 09.00 uur. In eerste instantie leek het alsof het busje in het water terecht was gekomen, maar dat bleek niet het geval. Het voertuig hing half over de rand van het binnenvaartschip.

Onderkoelingsverschijnselen

Hulpdiensten zagen aanvankelijk één vrouw in het water. Later bleek dat nog vier inzittenden naar schepen in de buurt waren gezwommen en uit het water waren gehaald. Zij zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht met onderkoelingsverschijnselen of andere verwondingen.

Een kraanboot zette het busje op het dek van het binnenvaartschip om de beknelde passagier te kunnen bevrijden. Maar hulpdiensten konden hem uiteindelijk alleen vanaf het water bereiken. Een medisch team stelde vervolgens vast dat de man al was overleden.