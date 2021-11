Krul niet, Danjuma wel in selectie Oranje voor laatste WK-kwalificatieduels

Ook Noa Lang, die net als Flekken in de vorige interlandperiode voor het eerst werd opgeroepen, zit opnieuw bij de selectie.

Doelman Tim Krul is niet opgeroepen voor de laatste WK-kwalificatieduels van het Nederlands elftal. Bondscoach Louis van Gaal kiest voor keepers Mark Flekken, Justin Bijlow en Joël Drommel.

De voorselectie van Van Gaal bestond uit dertig spelers. Meer dan normaal, omdat de bondscoach rekening moest houden met blessures en spelers met weinig speelminuten. Ten opzichte van de voorselectie zijn ook Luuk de Jong, Steven Bergwijn, Cody Gakpo (geblesseerd) en Devyne Rensch afgevallen.

Montenegro en Noorwegen

Op dinsdag 9 november komt de selectie bijeen in Zeist om zich voor te bereiden op de laatste twee kwalificatieduels voor de WK van 2022 in Qatar. Op zaterdag 13 november staat de wedstrijd tegen Montenegro op het programma. Op dinsdag 16 november speelt Oranje in De Kuip tegen directe concurrent Noorwegen.

Nederlands is koploper in groep G met twee punten voorsprong op Noorwegen.