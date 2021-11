Xavi vertrekt als coach Al Sadd en is onderweg naar Barcelona

"Het bestuur van Al Sadd heeft ingestemd met het vertrek van Xavi naar Barcelona", meldt Al Sadd. "Xavi heeft ons enkele dagen geleden ingelicht over zijn wens om naar Barcelona te gaan, gezien de kritieke situatie waarin die club zich bevindt. We begrijpen dat en willen niet in de weg staan."

De 41-jarige Xavi doorliep vanaf zijn elfde de jeugdopleiding van Barcelona en debuteerde in 1998 onder Louis van Gaal in het eerste elftal. Zeventien jaar en vele prijzen later verliet hij in 2015 de club om in Qatar bij Al-Sadd te gaan spelen.

Al Sadd ontvangt een miljoen euro van Barcelona. Dat is de afkoopsom die de Spanjaard als clausule in zijn contract had staan. Xavi was al lange tijd de eerste optie voor Barça, dat de voormalig middenvelder ziet als ideale figuur om de uitgebluste club nieuw leven in te blazen.

In Qatar implementeerde Xavi de Barcelona-filosofie. In de geest van Johan Cruijff, waarin balbezit heilig is. "Het is een obsessie. Niet alleen om de bal te hebben, maar om aan te vallen, kansen te creëren en de tegenstander pijn te doen", zei hij onlangs in gesprek met The Coaches' Voice.

Xavi stak als speler veel op van Van Gaal, Pep Guardiola, Frank Rijkaard, Luis Enrique en Vicente del Bosque. In tegenstelling tot Guardiola en Enrique begon hij zijn trainersloopbaan niet in de jeugdacademie van Barcelona, ofwel La Masía, maar in Doha.

Bij Al-Sadd kon hij in de luwte werken, bij FC Barcelona zullen alle ogen op hem gericht zijn.