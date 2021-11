Hoge Raad verwijst slepende Yukos-zaak terug naar gerechtshof Amsterdam

Hoge Raad vernietigt uitspraak hof in arbitragezaak Yukos. Hoge Raad stelt Russische Federatie op één punt in het gelijk. https://t.co/swPfKv8RPF

Yukos Oil werd begin deze eeuw genationaliseerd na de arrestatie en veroordeling van eigenaar Michail Chodorkovski. Hij werd in 2003 veroordeeld voor fraude en grootschalige belastingontduiking en daarop naar Siberië verbannen. Yukos Oil werd vervolgens opgesplitst en geïntegreerd in staatsbedrijf Rosneft.

Deze onteigening was volgens voormalig aandeelhouders van het olie- en gasconcern "illegaal en politiek gemotiveerd". Ze stapten naar het Hof van Arbitrage in Den Haag en na zes jaar procederen oordeelde dat Hof in 2014 dat Yukos Oil inderdaad illegaal was onteigend.

Maar Rusland was en is het daar dus niet mee eens en vocht het besluit aan tot aan de hoogste rechter. Bij de Haagse rechtbank lukte het Rusland eerder de beslissing ongedaan te maken, maar in hoger beroep kregen de gedupeerde aandeelhouders toch gelijk. De zaak belandde bij de Hoge Raad: het schadebedrag is door bijkomende boetes en rentes inmiddels opgelopen tot ruim 57 miljard dollar.