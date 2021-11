Wervelende start met Engeland verrast Wiegman: 'Niveau is enorm hoog'

"De staf is groter, de organisatie eromheen ook en de voetbalbond is veel groter dan de KNVB. Het kost dus wat meer tijd om iedereen te leren kennen. Dat geldt ook voor de spelers. In Nederland kende ik iedereen, ook alle jonge talenten. Ik moet er hier echt induiken om ze beter te leren kennen als speler."

De uitslagen in de WK-kwalificatiereeks liegen er dan ook niet om. Luxemburg en Letland kregen met 10-0 klop, Noord-Macedonië met 8-0 en Noord-Ierland hield de schade met 4-0 nog beperkt. En dat terwijl Wiegman nog volop bezig is om iedereen binnen het Engelse voetbal goed te leren kennen.

"Dat is niet meer zo. Het gaat over het creëren van een overtal, tussen de linies spelen, diepte hebben en verdedigend de tegenstander een bepaalde kant op dwingen om goed druk te zetten."

Daarnaast is Wiegman onder de indruk van de Engelse competitie. "Er zijn veel wedstrijden op topniveau, dat gaat echt richting het internationale level. Voorheen was de competitie hier echt 'kick and rush'."

Verder lijkt de Engelse gang van zaken in het voetbal volgens Wiegman veel op de Nederlandse. "Alleen moet ik de spelers hier meer afremmen. Ze willen altijd alles geven, maar je kunt niet de hele training 100 kilometer per uur gaan. Je moet af en toe van tempo wisselen. Dat pakken ze wel heel snel op."

"Het trainingsniveau ligt ook hoger. In Nederland is die ontwikkeling er ook, maar die is nog niet zo ver. Er zijn hier ook meer spelers die dat hoge niveau halen. Het is moeilijk om er 23 te selecteren, want je kunt er makkelijk 26 kiezen. Dat is luxe voor een trainer."

'Verversing is goed'

Tijd om Nederland en haar vorige elftal te missen, is er niet voor Wiegman. Maar uiteraard volgt ze de prestaties van Oranje op de voet. "Ik kijk de wedstrijden niet helemaal terug, wel de samenvattingen. In het begin was het best een beetje gek om 'mijn meiden' te zien spelen. Maar ik denk dat het ook goed is."