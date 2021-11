Ontwerpfout en scheuren in NEC-stadion, instorting tribune door springen

In deze video is te zien hoe de tribune bezwijkt onder de hossende menigte:

Op zondag 17 oktober zakte een deel van de uitvaktribune in het Goffertstadion in elkaar toen supporters na het eindsignaal synchroon springend de overwinning vierden. Niemand raakte zwaargewond bij het incident; een container onder de tribune voorkwam dat de tribune verder instortte.

Het gaat om tussentijdse resultaten, het onderzoek is nog niet afgerond. NEC kan zeer waarschijnlijk tot en met de winterstop niet meer met publiek in het stadion spelen, zei NEC-directeur Wilco van Schaik op de persconferentie. "Maar in het slechtste geval gaat dit langer duren." Eind februari moet volgens hem de onderste steen boven zijn.

Een combinatie van overbelasting en een ontwerpfout in het NEC-stadion in Nijmegen hebben volgens onderzoekers geleid tot het instorten van een tribune, half oktober. Ook zijn er honderden scheuren in de tribune gevonden en daar moet iets aan gebeuren, zegt onderzoeksbureau Royal HaskoningDHV.

Door het massale en gelijktijdige springen van 93 supporters was de druk op de voorste tijden groter dan waar de tribune voor was ontworpen. Het onderzoeksbureau spreekt van een fout in de wapening. Daardoor kon de constructie de overbelasting op de eerste rijen niet aan.

Honderden scheuren

"Er zitten heel veel scheuren in het onderste element van de tribune", zei Erik Middelkoop van het onderzoeksbureau. Het gaat om tientallen oudere scheuren die gerepareerd zijn, maar ook om honderden kleinere scheurtjes die nog niet zijn aangepakt. "Een duidelijk signaal dat er iets mis was met de constructie."

Verder onderzoek moet uitwijzen of het probleem ook zich ook voordoet op andere plekken in het stadion. Het Goffert-stadion is 1999 gebouwd, nadat de oude Goffert was gesloopt. Het stadion voldeed niet meer aan de veiligheidseisen van de KNVB.

Uitermate ernstig

Een uitermate ernstig incident, zo omschreef burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen op de persconferentie het incident van twee weken geleden. "Degenen die erbij waren, zoals ik, zullen het niet snel vergeten."

De gebeurtenis leidde tot kritiek van experts. Volgens hen is de jaarlijkse controle van voetbalstadions zwaar onder de maat. Voetbalbond KNVB pleit er al langer voor een gespecialiseerd bureau de veiligheid van alle stadions te laten onderzoeken. Twee jaar geleden stortte een deel van het dak van het AZ-stadion in Alkmaar in.