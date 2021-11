Toussaint soeverein naar halve finales, ook Pijnenburg en Kamminga snel in series

Pijnenburg en Kroon snel in series

De twee Nederlandse rugslagspecialisten plaatsten zich donderdag als respectievelijk tweede en derde al voor de finale van de 50 meter rugslag. Die finale is, net als de halve finales van de 100 meter rugslag, vanavond.

De titelverdedigster was in Kazan met 56,67 nipt sneller dan de Russische Maria Kameneva. Ook Maaike de Waard plaatste zich voor de halve finales. Zij zwom met 57,82 de zesde tijd.

Rugslagspecialiste Kira Toussaint heeft zich ook op haar derde individuele nummer op de EK kortebaan verzekerd van een halvefinaleplaats. Een dag nadat ze in een Nederlands record Europees kampioene werd op de 200 meter rugslag, zette ze in de series van de 100 meter rugslag de snelste tijd neer.

Maarten Brzoskowski werd het kind van de rekening van de snelle tijden van zijn landgenoten. Hij werd zevende in 1.43,42, maar omdat er per land slechts twee zwemmers in de halve finales mogen staan, werden de series voor Brzoskowski het eindstation. Ook Tim Hoogerwerf (zeventiende) strandde.

Bij de halve finales van de 50 meter vlinderslag staan vanavond eveneens twee Nederlanders op het startblok. Jesse Puts en Thom de Boer plaatsten zich door in de series respectievelijk zesde en elfde te worden. Kenzo Simons (negentiende) en Thomas Verhoeven (21ste) vielen buiten de boot.