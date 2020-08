Plugge wil professionele controle op veiligheid: 'Geen vertrouwen meer in UCI'

"Het moet veiliger voor onze renners", vertelt Plugge voorafgaand aan de slotetappe van het Critérium du Dauphiné, waarin zaterdag 'zijn' renners Steven Kruijswijk en Primoz Roglic hard ten val kwamen en door hun blessures niet meer in actie komen in de slotrit.

Plugge: "Ik heb hier veel over gesproken met andere ploegleiders en we zeggen allemaal: we kunnen onze renners niet blijven blootstellen aan gevaren. Het is nu wel een keer klaar. We hebben geen vertrouwen meer in de controle die de UCI zelf doet."

De UCI, de internationale wielerunie, controleert nu zelf of een wedstrijd voldoet aan de veiligheidsvoorwaarden. "Het moet gewoon anders", aldus Plugge. "Onze helm wordt 1.000 keer getest, maar bij een parcours zegt de UCI al snel: het zal wel. Dat is niet oké."

Volgend seizoen

En dus wil Plugge, in samenspraak met de andere ploegen in het peloton, een bedrijf in de arm nemen dat de veiligheid van wedstrijden professioneel gaat controleren. "Er moeten bijvoorbeeld voorwaarden zijn voor de laatste kilometer met een massasprint, maar ook hoe hekken langs het parcours moeten staan."

Plugge: "We hopen dat het volgend wielerseizoen al kan worden ingevoerd. Zo'n bedrijf kan dan tegen de organisatie zeggen: het moet beter, dit is niet goed genoeg. Dan kan het nog worden opgelost, want het moet gewoon veiliger zijn voor onze renners."