Artsen op spoedeisende hulp vrezen voor 'zorginfarct'

In deze grafiek is te zien dat het aantal ziekenhuisopnames nu groter is dan bij de vorige besmettingsgolf, maar nog een stuk lager dan bij die daarvoor:

Verschillende artsen vertellen in het persbericht anoniem over de situatie op de werkvloer. "Er rijden hier allemaal ambulances rondjes die hun patiënten niet kwijt kunnen. Dit heeft niets met IC-bedden te maken", aldus een van de artsen die zeggen dat er een algemeen tekort aan ziekenhuisbedden is. Ook zeggen artsen dat er op sommige plekken een opnamestop is ingesteld.

NVSHA-voorzitter David Baden had gehoopt dat het kabinet dinsdag strengere maatregelen zou nemen. Want zelfs bij een hoge vaccinatiegraad leidt het openhouden van bijvoorbeeld horeca, stadions en de winkels in combinatie met slechte handhaving tot onhoudbare problemen in de zorg, zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

"Het eerlijke verhaal is dat je niet alles kunt hebben: een volledig open maatschappij en de zorg kunnen leveren die mensen nodig hebben." Hij stuurt aan op aanvullende maatregelen om de coronacijfers terug te dringen, de opnamecapaciteit te vergoten en de instroom van personeel te bevorderen.

Rug tegen de muur

De afgelopen tijd hebben ook IC-artsen alarm geslagen over de toestroom van patiënten. Meerdere ziekenhuizen hebben tijdelijk opnamestops ingesteld.

"Wat we zien is dat er steeds meer ambulances komen met patiënten, terwijl er geen opnamecapaciteit is", zegt NVSHA-voorzitter Baden. Een gemiddelde avond- of nachtdienst begint volgens hem met een tekort aan verplegend personeel. "Je hebt het gevoel continu tegen een muur te staan. Daardoor wordt de werkdruk nog hoger, wat weer leidt tot meer uitval. Zo ontstaat een vicieuze cirkel."