KNVB: aantal stadionverboden loopt verder op, nu al 354

En dat is ook terug te zien in de cijfers die voetbalbond KNVB heeft vrijgegeven. Zowel de eredivisie als de eerste divisie zit op ongeveer een derde van het totaal aantal te spelen wedstrijden, maar er zijn inmiddels al 354 stadionverboden opgelegd. Dat is meer dan de helft van het gemiddelde van de afgelopen jaren, dat op zo'n 600 ligt.

In 301 gevallen waren de zondaars in het bezit van een toegangsbewijs en was de aanleiding voor de straf dus een incident in of om het stadion. De overige 53 stadionverboden gingen naar personen vanwege voetbalgerelateerde incidenten die buiten de wedstrijden om of niet in de buurt van een stadion plaatsvonden.

36 maanden of meer

De meeste stadionverboden (63 stuks) werden opgelegd vanwege het gooien van voorwerpen en/of vloeistoffen, een vergrijp waarop een verbanning van 9 tot 36 maanden staat. Op openlijke geweldpleging volgde 61 keer een stadionverbod van minstens 36 maanden. Voor het betreden van het speelveld kregen tot nu toe 30 mensen een stadionverbod van 60 maanden en voor het afsteken van vuurwerk zijn 21 stadionverboden van 18 maanden opgelegd.